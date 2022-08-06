После недавней напряженности в Карабах е и проведенной подразделениями Вооруженных сил Азербайджана операции «Возмездие» нарастают протесты против командования российских миротворческих сил в зоне ответственности России, в частности в Ханкенди. Согласно армянским источникам, вчера на центральной площади Ханкенди прошла очередная акция протеста против «бездействия» российских миротворческих сил. Собравшиеся потребовали от командования вывода контингента российских миротворцев из Карабах а.

Напомним, что ранее армянские беженцы из Карабаха провели акции протеста с идентичными требованиями перед посольствами России и Франции в Ереване, призвав Францию направить в регион свои войска. А в Ханкенди группа армян, называющих себя «активистами гражданского общества», провела встречу с командующим российскими миротворческими силами генералом Александром Волковым.

«Будьте добры, займитесь своим делом, в противном случае мы изменим свои действия», - заявила одна из участниц акции протеста Гаяне Арустамян.

Возглавляющий акцию протеста председатель «Революционной партии Нагорного Карабаха» Артур Осипян, участвовавший на встрече с командующим российским миротворческим контингентом, заявил, что слова российского генерала не вселяют надежды.

«Вчера мы не услышали ничего такого, чтобы нас уверило в том, что в Карабахе наступит мир», - сказал Осипян.

Оппозиционер отметил, что собравшиеся остались неудовлетворены встречей, поскольку не получили от командующего миротворческими силами никаких четких заверений.

«Выясняется, что у миротворцев нет ни средств, ни численного состава, ни даже полномочий для поддержания здесь достойного мира. Полномочий миротворцев хватает только на собственную самооборону, да и то не в полной мере», - заявил Осипян.

Следует отметить, что после проведенной азербайджанской армией операции «Возмездие» в Кельбаджаре и Лачине начали поступать сообщения о том, что российские миротворцы начали совместно с армянскими боевиками охранять посты незаконных армянских вооруженных формирований. Однако, похоже, армян не устроили и миротворцы, стоящие бок о бок на постах с членами незаконных армянских вооруженных формирований. В Армении и среди карабахских армян нарастают протесты против российских миротворческих сил и Москвы в целом. Рушатся иллюзии о том, что российские миротворцы станут надежной гарантией спокойного проживания армян в Ханкенди и других территориях без подчинения Азербайджану. Такая гарантия безопасности может быть обеспечена только в рамках законов и Конституции Азербайджана.