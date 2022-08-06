Премьер Израиля: «Операция в Газе продлится столько, сколько надо»

Военная операция «Рассвет» израильской армии в секторе Газа против террористического движения «Исламский джихад» будет продолжаться «столько, сколько необходимо». Об этом сегодня заявил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид.

По его словам, «армия обороны Израиля продолжает атаковать террористические объекты и террористов, нейтрализовывать звенья, осуществляющие запуск ракет». «Операция будет продолжаться столько, сколько необходимо», – дал понять премьер.