Турецкая армия зачищает от террористов север Сирии

Подразделения ВС Турции, дислоцированные в зоне антитеррористических операций «Оливковая ветвь» и «Источник мира», нейтрализовали 13 боевиков сирийского крыла террористической организации РПК – YPG. Об этом сообщает в воскресенье Министерство национальной безопасности Турции.

Согласно сообщению, террористы РПК/YPG уничтожены при обстреле зон антитеррористических операций и попытке просочиться в районы, подконтрольные отрядам умеренной сирийской оппозиции и ВС Турции.

В ведомстве подчеркнули решимость к дальнейшей борьбе с террористами на севере Сирии.