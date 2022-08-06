Украинские корабли плывут в Турцию

В рамках перевозки зерна еще 4 судна вышли из украинских портов и направились в Стамбул. Информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

Отмечено, что судно «Мустафа Неджати» с 6000 тоннами подсолнечного масла направилось в Италию, «Стар Хелена» с 45 тысячами тонн подсолнечного масла в Китай, «Глори» с 66 тысячами тонн кукурузы в Стамбул и «Рива Винд» с 44 тысячами тонн кукурузы в Искандерун.

Корабли встанут на якорь к северу от Стамбула и будут проинспектированы Совместным координационным центром.