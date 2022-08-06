Лапид отчитался перед Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел в воскресенье встречу с лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху, в ходе которой проинформировал его о ситуации в сфере безопасности. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Во встрече принял участие военный секретарь премьер-министра генерал-майор Ави Гиль, добавили в канцелярии.

Встреча двух политиков состоялась на фоне проведения в секторе Газа новой военной операции Армии обороны Израиля, получившей название "Рассвет". По ее итогам Нетаньяху, бессменно занимавший пост премьер-министра с 2009 по 2021 год, заявил журналистам, что поддерживает действия нынешнего кабмина в отношении сектора Газа.

"У нас сейчас идут боевые действия. Я полностью поддерживаю правительство, Армию обороны Израиля и силы безопасности. Я получил подробный отчет, внимательно выслушал его и дал несколько советов из собственного опыта, думаю, они могут быть очень полезны Израилю", - сказал политик, слова которого приводит 12-й канал израильского телевидения.