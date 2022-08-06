Тайвань пригрозил Китаю

Китай пытается подорвать региональный мир и стабильность за счет учений вокруг Тайваня, считает тайваньский премьер-министр Су Чжэньчан, передает Bloomberg. По его словам, Тайбэй не станет поддаваться давлению Пекина и его попыткам запугать жителей спорного острова.

«Китай применил военные действия, чтобы подорвать региональный мир и стабильность. Мы никогда не поддадимся давлению. Мы поддерживаем свободу и демократию и верим, что тайваньцы не одобряют запугивающие действия Китая с применением силы и бряцанием оружием у нашей двери», – добавил Су Чжэньчан.

Как отметил премьер Тайваня, правительству Китая стоит перестать «играть военными мускулами» около острова, поскольку от этого страдает не только Тайбэй, но и другие государства.

«Страдает не только Тайвань. Даже соседние страны громко протестовали, а свободолюбивые и демократические страны, такие как США, резко осудили это», – подчеркнул Су Чжэньчан.