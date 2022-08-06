Генштаб Украины раскрыл новые потери России

Генштаб раскрыл новые потери РФ в Украине. Украинские войска ликвидировали еще 300 человек. Об этом Генштаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 7 августа ориентировочно составили:

  • личного состава – около 42 200 (+300) человек ликвидировано,
  • танков – 1 805 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 4 055 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 958 (+3) ед,
  • РСЗО – 260 (+0) ед,
  • средства ПВО – 132 (+5) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 750 (+6),
  • крылатые ракеты – 182 (+0),
  • корабли/катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 978 (+8) ед,
  • специальная техника – 86 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.