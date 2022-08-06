Андраник Чаушян, «лидер общины» армян в селе Забух, заявил журналистам, что письмо с текстом ультиматума им показал «президент» сепаратистского режима в Ханкенди Араик Арутюнян.

Редакции haqqin.az стали известны подробности ультиматума Азербайджана, связанные с эвакуацией граждан Армении, незаконно проживающих в Лачине, а также в сёлах Забух и Сус, который был предъявлен армянским сепаратистам в Ханкенди через командование российского миротворческого контингента.

«Вместе с членами Совета старейшин я встретился с Араиком Арутюняном, - отметил Чаушян. – Он сказал нам, что ситуация серьезная: от Азербайджана получен ультиматум о том, что мы должны освободить коридор. Они так и сказали: «Была договоренность о постройке дороги, но вы там ничего не построили. Так что, теперь пришло время уходить. Все остальное – ваши проблемы».

Чаушян также сообщил журналистам, что «министр территориального развития» Айк Ханумян запретил им перед уходом из Забух сжигать дома, поскольку «это бессмысленно».

Напомним, что по требованию Азербайджана, граждане Армении, незаконно проживающие в этих населенных пунктах, должны до конца августа покинуть Лачинский коридор и пользоваться в дальнейшем для сообщения с Арменией альтернативной дорогой.

Как следует из ультиматума Азербайджана, армянская сторона не выполнила договоренность о сроках строительства новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору, задержав строительство участка, который должен был проходить по территории Армении.

Напомним в этой связи, что Азербайджан уже полтора года продолжает прокладку новой дороги и практически завершил строительство. В то время, как Армения объявила тендер на строительство своей части альтернативной дороги Корнидзор – Текс, буквально, несколько недель назад.

Известно, что первая строительная техника была доставлена в армянское село Корнидзор только 4 августа, когда Азербайджан начал операцию «Возмездие». По словам министра территориального управления и инфраструктуры Армении Гнела Саносяна, строительство дороги Корнидзор – Текс будет завершено к весне 2023 года.