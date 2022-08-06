Швеция начнет учить украинских военных

Власти Швеции решили направить в Великобританию 120 инструкторов для обучения украинских военных в рамках Объединенного экспедиционного корпуса (JEF). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

Речь идет о базовой подготовке, которая будет разделена на несколько курсов. Цель инициативы состоит в том, чтобы Украина могла поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал.

«Важно, чтобы остальной мир продолжал поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и самоопределение. Важно, что Швеция участвует в этих усилиях и шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины», – объявил министр обороны Петер Хультквист.

В общей сложности в британской программе должны принять участие порядка 10 тысяч военных из Украины. Одновременно в обучении будут задействованы 60 инструкторов. Когда начнется шведская часть обучающей программы, пока неизвестно.