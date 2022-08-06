В Геранбое автомобиль насмерть сбил пешехода
В Геранбойском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
В селе Борсунлу Мирзу Кязымова (1947 г.р.), пытавшегося перейти дорогу, насмерть сбил автомобиль.
По данному факту ведется расследование.
В Геранбойском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
В селе Борсунлу Мирзу Кязымова (1947 г.р.), пытавшегося перейти дорогу, насмерть сбил автомобиль.
По данному факту ведется расследование.
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