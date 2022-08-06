Россия за год потеряла почти миллион населения

Она отметила, что такое сокращение численности населения не компенсируется миграционным потоком в страну, который в 2021-м составил порядка 250 тыс. человек.

В прошлом году Россия потеряла около 750-780 тыс. человек, подсчитала экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич.

По словам Зубаревич, причина такого демографического провала в том, что «эхо социально-демографической катастрофы ВОВ» до сих пор влияет на Россию. Сейчас в активной экономической жизни участвует поколение «внуков войны», которое затронул кризис 90-х. Это поколение довольно малочисленно и не планирует рожать много детей.

«Результат – у нас до 2030 года численность молодых трудоспособных возрастов (а Росстат их считает как от 20 до 40 лет) сократится на 6,5 млн человек», - пояснила она.

При этом «вырастет численность старших трудоспособных возрастов» – работников предпенсионного возраста, но будут сложности со входом на рынок труда молодежи, прогнозирует специалист.