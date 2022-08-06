Икрам Нур, автор haqqin.az 17:31

Сирия стала центром по производству запрещенного наркотического препарата каптагона на Ближнем Востоке. Объемы его контрабандных поставок исчисляются десятками миллионов таблеток, а общий оборот в этом криминальном бизнесе составляет пять миллиардов долларов. Бывший лидер производства этого наркотика, ливанская «Хезболла», осталась далеко позади. Принято было считать, что каптагон – это про «Исламское государство». Или про Сирийскую свободную армию. Но чем больше работали разведки ближневосточных государств, следователи и эксперты из Европы – тем очевиднее становилось, что подлинным передовиком по производству и контрабанде каптагона стал в регионе режим Башара Асада, поставивший производство этого наркотика на промышленную основу.

Хотя приоритет в разработке этого препарата и принадлежал «Хезболле», которая с помощью химиков из Европы научилась его синтезировать примерно к 2006 году и вывела эти таблетки на региональный рынок – лидерство в этой сфере подчиненные шейха Насраллы удержать не смогли – не хватило ни производственных мощностей, ни организации. Другое дело – Дамаск, который к началу 2000-х годов стал одним из крупнейших производителей фармацевтической продукции на Ближнем Востоке. Отец нынешнего сирийского диктатора, Хафез Асад, в свое время уделял развитию фармацевтической промышленности Сирии самое серьезное внимание, привлекая для этого лучших специалистов из ГДР, СССР и Индии. Как результат – в стране было выстроено несколько заводов, способных производить целую линейку сложных препаратов, по качеству не уступавших их мировым аналогам. Но – грянула гражданская война. Часть производственных мощностей были уничтожены или разграблены. И тогда режим Асада принял воистину «соломоново решение»: «Восстанавливать все это – нет ни сил, ни денег. Поэтому давайте производить на уцелевшем что-нибудь этакое – прибыльное и забористое». За долю в прибыли и к процессу подключились специалисты «Хезболлы», а также КСИР – и производство начало набирать обороты. Да такие, что вскоре регион ахнул.

Но ведь мало произвести – нужно еще и продать, что, в том числе, означает доставку оптовым покупателям за границей. Сначала на роль контролера торговли и доставщика претендовал самый могущественный сирийский мухабарат, Idarat al-Mukhabarat al-Jawiyya, разведка военно-воздушных сил. Но его руководству явно не хватило как административного ресурса, так и близости к клану Асадов. А потому все операции с каптагоном были переданы Махеру Асаду, младшему брату сирийского диктатора и командиру четвертой танковой дивизии. И здесь нужно понимать, что четвертая танковая – это не дивизия в классическом военном понимании этого слова. Нет, это нечто гораздо большее – центр, который объединяет, координирует, финансирует и снабжает, помимо кадровых военнослужащих, еще и огромное количество полувоенных формирований, включая сюда и отряды иранских прокси. И даже – множество коммерческих фирм и фирмочек, решающих «неотложные бизнес-задачи» лично Махера – и правящего в Дамаске режима. Весь этот огромный механизм и направлен на контрабанду наркотиков в ближневосточном регионе. В недавнем столкновении с контрабандистами иорданских пограничников, с сирийской стороны участвовало более 200 человек – все прекрасно вооруженные, располагающие даже дронами и – одетые в форму сирийской армии.