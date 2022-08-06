Названы знаменосцы Азербайджана на открытии Исламиады

Ими будут борец Гаджи Алиев, легкоатлет Назим Бабаев и волейболистка Айшан Абдулазимова. 3-кратный чемпион мира и Европы, 2-кратный призер Олимпиады Гаджи Алиев понесет табличку с надписью «Азербайджан». Чемпион Европы Назим Бабаев, а также обладательница Кубка Челлендж Айшан Абдулазимова будут нести флаг Азербайджана.

Несмотря на то, что церемония открытия состоится 9 августа, соревнования уже начались. Азербайджанские спортсмены стартовали в состязаниях по велоспорту, настольному теннису и гандболу. Женская сборная Азербайджана по гандболу сегодня должна была играть с Камеруном. Однако соперницы на матч не явились, в результате чего наша команда получила техническую победу.