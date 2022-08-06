Китай обещает регулярные учения у берегов Тайваня

Правительство Китая заявило, что намерено проводить учения в Тайваньском проливе на регулярной основе. Как передает Центральное телевидение КНР, испытания будут проходить к востоку от условной разграничительной линии в проливе.

Тем временем руководство Тайваня анонсировало боевые стрельбы в южном уезде Пиндун 9 и 11 августа.

Напомним, 6 августа около 20 китайских самолетов ВВС в рамках учений вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Армия КНР в четверг приступила к масштабным четырехдневным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они начались после завершения «крайне провокационного», по мнению Пекина, визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.