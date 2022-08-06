В Африке назревает новая война

Чад закрыл свою границу с Суданом после обострения отношений между двумя странами в связи с убийством 18 человек на суданской территории, сообщает телеканал Al Hadath.

Граница закрывается чадскими властями на неопределенный срок. Одновременно Судан направляет к границе с Чадом в районе суданского штата Западный Дарфур дополнительные армейские подразделения. Протяженность совместной границы между двумя странами составляет 1,4 тыс. километров, она проходит по восточным районам пустыни Сахара.

В субботу МИД Судана вызвал посла Чада в связи с тем, что, по словам суданских властей, 18 пастухов из Западного Дарфура были убиты чадской стороной. Пастухи искали в приграничной зоне Чада своих верблюдов, которые были украдены неизвестными из соседней страны. На обратном пути пастухи попали на территории Судана в засаду и были убиты. События вызвали острую реакцию властей штата Западный Дарфур, которые потребовали от центрального правительства навести порядок на границе между двумя странами.