Перспектива России: деградация экономики, падение производства, доходов, уровня жизни населения Исмаил Серагельдин комментирует haqqin.az
«Введенные Западом санкции в отношении Москвы «калечат» российскую экономику» - к такому выводу пришла команда экспертов Института руководителей высшего звена (Chief Executive Leadership Institute - СELİ) при Йельском университете США, опубликовавшая первую научную работу о последствиях дискриминационных антироссийских мер, предпринятых коллективным Западом.
Ученые пишут, что неосведомленность российской общественности о фатальных последствиях санкций отчасти объясняется успешной российской пропагандой.
«Кремль все меньше и меньше раскрывает данные о состоянии своей экономики, - говорится в отчете СELİ. - Российские СМИ обрисовывают картину процветающей страны. Одновременно, спустя пять месяцев после российского вторжения в Украину, многие западные политики и обозреватели по-прежнему поразительным образом не понимают экономических аспектов путинского вторжения, а также того, что оно значит для экономического положения России как внутри страны, так и в мире».
По мнению американских экспертов, международные санкции и добровольный уход из России представителей деловых кругов оказали на российскую экономику «разрушительное воздействие».
При проведении исследований ученые СELİ использовали нетрадиционные источники информации, включая данные о потребителях, перекрестные проверки, отчеты от международных торговых партнеров России, интеллектуальный анализ сложных данных о доставке, а также собственный набор данных, отслеживающих деятельность более чем тысячи компаний.
В результате, был составлен первый всесторонний экономический анализ текущей экономической активности России, а также оценка ее экономических перспектив.
Характеризуя экономическую ситуацию в России через пять месяцев после ее вторжения в Украину, аналитики Йельского университета выделяют следующие моменты:
- стратегическое положение России как экспортера сырьевых товаров безвозвратно ухудшилось. В настоящее время из-за потери некогда основных рынков РФ действует со слабых позиций, сталкиваясь с серьезными проблемами при осуществлении «поворота в Азию» с невзаимозаменяемыми экспортными товарами, такими, как трубопроводный газ;
- российский импорт в значительной степени сократился, и страна сталкивается с серьезными проблемами, связанными с получением от колеблющихся торговых партнеров важнейших ресурсов, деталей и технологий, что приводит к повсеместному дефициту поставок в ее экономику;
- несмотря на иллюзии руководства России о самодостаточности и импортозамещении, российское внутреннее производство полностью остановилось, не имея возможности заменить утраченные предприятия, продукты и кадры; опустошение отечественной инновационной и производственной базы привело к резкому росту цен и беспокойству потребителей;
- в результате спада деловой активности Россия потеряла компании, на долю которых приходилось около 40 процентов ее ВВП. Это привело к обращению вспять почти всех иностранных инвестиций за три десятилетия. В результате беспрецедентного оттока капитала и населения, произошедшего, практически, одновременно, налицо массовый исход экономической базы России;
- Путин прибегает к заведомо неустойчивым, радикальным фискальным и монетарным интервенциям, чтобы сгладить структурные экономические слабости, которые впервые за многие годы привели государственный бюджет России к дефициту и истощили его валютные резервы даже при высоких ценах на энергоносители. Финансы Кремля находятся в гораздо более тяжелом положении, чем это принято считать;
- российские внутренние финансовые рынки как по показателям текущих условий, так и по перспективам на будущее являются худшими в этом году рынками в мире. Несмотря на строгий контроль за утечкой капитала, перманентная слабость российской экономики, в дополнение к тому, что эта страна, по существу, отрезана от международных финансовых рынков, ведет к сокращению ликвидности и кредита, что ограничивает способность России подключаться к пулам капитала, необходимого для оживления ее искалеченной экономики.
Комментируя haqqin.az данные исследований о состоянии российской экономики, бывший вице-президент Всемирного банка развития Исмаил Серагельдин сказал, что она столкнулась с очень глубокими системными проблемами.
«Экономика РФ не относится к разряду ведущих в мире, - подчеркнул турецкий эксперт. - Вся российская экономика не больше, чем экономика Италии. Да, под давлением санкций в России не будет дефолта ни через неделю, ни через месяц. Но при этом будут наблюдаться стремительный темп экономического спада и углубляющегося кризиса».
По словам Исмаила Серагельдина, у Путина пока хватает энергоресурсов для продажи, а также вполне достаточно, даже в условиях санкций, покупателей на нефть и газ. Но, во-первых, доходы от продажи энергоносителей будут постоянно снижаться, поскольку у Москвы все меньше покупателей, готовых приобретать нефть и газ по рыночным ценам, во-вторых, у нее нет возможностей использовать доходы от продажи энергоресурсов для развития своей экономики, а в-третьих, Россия несет колоссальные затраты на ведение войны в Украине.
«Даже для США с их лучшей в мире экономикой было весьма накладно вести войну в Ираке и Афганистане, - говорит турецкий эксперт. - И мне интересно, как Кремль намерен продолжать войну в Украине в ситуации острого дефицита финансов и средств? Деградация экономики, падение производства, доходов, уровня жизни населения и прочего – такова ближайшая перспектива России».
Бывший вице-президент Всемирного банка развития уверен, что санкции – это необходимый и весьма эффективный механизм давления на Россию с целью вынудить ее прекратить войну и вывести из Украины свои войска.
«Разрушение украинских городов, колоссальный ущерб экономике этой страны, превращение в беженцев миллионов украинских женщин, детей и стариков – все это недопустимое явление в современном мире», - считает Исмаил Серагельдин.