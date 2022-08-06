«Кремль все меньше и меньше раскрывает данные о состоянии своей экономики, - говорится в отчете СELİ. - Российские СМИ обрисовывают картину процветающей страны. Одновременно, спустя пять месяцев после российского вторжения в Украину, многие западные политики и обозреватели по-прежнему поразительным образом не понимают экономических аспектов путинского вторжения, а также того, что оно значит для экономического положения России как внутри страны, так и в мире».

«Введенные Западом санкции в отношении Москвы «калечат» российскую экономику» - к такому выводу пришла команда экспертов Института руководителей высшего звена (Chief Executive Leadership Institute - СELİ) при Йельском университете США, опубликовавшая первую научную работу о последствиях дискриминационных антироссийских мер, предпринятых коллективным Западом.

По мнению американских экспертов, международные санкции и добровольный уход из России представителей деловых кругов оказали на российскую экономику «разрушительное воздействие».

При проведении исследований ученые СELİ использовали нетрадиционные источники информации, включая данные о потребителях, перекрестные проверки, отчеты от международных торговых партнеров России, интеллектуальный анализ сложных данных о доставке, а также собственный набор данных, отслеживающих деятельность более чем тысячи компаний.

В результате, был составлен первый всесторонний экономический анализ текущей экономической активности России, а также оценка ее экономических перспектив.

Характеризуя экономическую ситуацию в России через пять месяцев после ее вторжения в Украину, аналитики Йельского университета выделяют следующие моменты:

- стратегическое положение России как экспортера сырьевых товаров безвозвратно ухудшилось. В настоящее время из-за потери некогда основных рынков РФ действует со слабых позиций, сталкиваясь с серьезными проблемами при осуществлении «поворота в Азию» с невзаимозаменяемыми экспортными товарами, такими, как трубопроводный газ;

- российский импорт в значительной степени сократился, и страна сталкивается с серьезными проблемами, связанными с получением от колеблющихся торговых партнеров важнейших ресурсов, деталей и технологий, что приводит к повсеместному дефициту поставок в ее экономику;

- несмотря на иллюзии руководства России о самодостаточности и импортозамещении, российское внутреннее производство полностью остановилось, не имея возможности заменить утраченные предприятия, продукты и кадры; опустошение отечественной инновационной и производственной базы привело к резкому росту цен и беспокойству потребителей;

- в результате спада деловой активности Россия потеряла компании, на долю которых приходилось около 40 процентов ее ВВП. Это привело к обращению вспять почти всех иностранных инвестиций за три десятилетия. В результате беспрецедентного оттока капитала и населения, произошедшего, практически, одновременно, налицо массовый исход экономической базы России;