Юго-Восточную Азию засыпало обломками китайской ракеты

Обломки китайской ракеты «Чанчжэн-5В» упали на территории стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает издание Business Insider.

В конце июля 25-тонная ракета «Чанчжэн-5В» вывела на орбиту новый сегмент китайской космической станции «Тяньгун». Затем ракета-носитель вместо обычно практикуемого затопления в Тихом океане оказалась на орбите Земли и медленно теряла высоту в течение недели. 6 августа она, наконец, достигла Земли, распавшись на части, которые рухнули, по всей видимости, на территории как минимум Индонезии, Малайзии и Филиппин.

В деревне Пенгаданг, на индонезийской стороне острова Борнео, местные жители обнаружили большой округлый объект, похожий на ступень китайской ракеты. Еще два небольших обломка были обнаружены в небольших городах Бату Ниах и Сепупок в штате Саравак на малайзийской стороне Борнео. А в проливе Миндоро на Филиппинах жители несколькими днями ранее нашли куски обтекателя ракеты, отделившиеся при ее запуске. Кроме того, над проливом пролегала траектория падения ускорителя ракеты.

«Это означает, что мы дважды пострадали от обломков этого запуска: в начале и в конце полета ракеты. Это показывает, что риск для нас выше, потому что мы находимся под траекторией полета большинства ракет, запускаемых Китаем», — заявил профессор Института морских дел и морского права Филиппинского университета Джей Батонгбакал.