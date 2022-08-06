«Нефтчи» одержал победу в 1-м туре чемпионата Азербайджана

В первом матче сегодняшнего игрового дня «Шамахы» принимала «Нефтчи». Бакинский клуб играл с первых минут резервным составом, чтобы поберечь основных футболистов перед ответной игрой Лиги конференций с венским «Рапидом», которая состоится 11 августа.

Тем не менее «Нефтчи» выиграл со счетом 1:0. Единственный гол на 80-й минуте забил вышедший на замену Эмин Махмудов.

Напомним, в пятницу «Зиря» обыграла «Кяпаз» (2:1), а вчера «Карабах» взял верх над «Сабаилом» (3:1). Сегодня также состоится матч «Сабах» - «Сумгаит». Он начнется в 19:15. А завтра в заключительной встрече 1-го тура «Туран-Товуз» примет «Габалу» (17:00).