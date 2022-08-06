Вашингтон против России настроен решительно: новые партии вооружения в борьбе с Москвой наша корреспонденция
Администрация президента Джо Байдена собирается объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов. Как ожидается, соответствующее объявление будет сделано в понедельник 8 августа.
В новый пакет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, войдут поставки снарядов для оказавшихся столь эффективными на поле боя систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для ракетных установок «земля—воздух» NASAMS, а также 50 бронированных медицинских машин М 113.
Пока остается неясным, предназначены ли снаряды для уже направленных Украине РСЗО или они будут размещены там до поставок новых установок. Также не сообщается, «дозрел» ли Байден до передачи Киеву снарядов для HIMARS дальностью действия до 300 километров. До сих пор Белый дом опасался, что эти снаряды, способные внести еще большие коррективы на поле боя, будут использованы Украиной для поражения объектов на территории России, что может привести к резкой эскалации конфликта.
Однако, как говорят на условиях анонимности лица, знакомые с новым пакетом, в понедельник можно ждать любых неожиданностей.
Новый пакет будет принят по так называемому Presidential Drawdown Authority, который позволяет Байдену в экстренных случаях одобрять отправку тех или иных товаров со складов в США без согласования с Конгрессом. В новом пакете, кстати, предусмотрено и принятое ранее решение Пентагона, которое позволяет украинским бойцам проходить лечение в военном госпитале США на базе Рамштайн.
Принятие нового, одного из самых крупных пакетов военной помощи Украине между тем проходит в обстановке усилившихся внутренних дебатов в Белом доме и Конгрессе относительно того, насколько своевременными и эффективными являются поставки тяжелой техники Украине. В последние несколько дней фокус дискуссии сместился.
Как пишет Washington Post, это связано с объявлением Россией референдума на захваченных территориях Украины. Этот дедлайн, пишет столичное издание, вызывает вполне обоснованные опасения в том, что Россия может провозгласить 11 сентября суверенитет над этими территориями и закрепиться на них, учитывая неизбежное замедление боевых действий с приближением осени и зимы. И это сделает невозможным для Киева быстро отвоевать эти земли, которые он, а также Запад справедливо считают исконно украинскими.
«Время играет на Путина, - говорит конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц, который в конце июля входил в делегацию Конгресса США, посетившую украинские города Бучу и Ирпень. — По мере того, как он станет все больше и больше посылать туда (на оккупированные земли) своих людей, Россия будет считать присоединение их к своей стране свершившимся фактом».
С ним полностью согласен конгрессмен-демократ Майк Кингли. «Мы не можем вести войну половинкой задницы, - говорит он. — У нас есть четкая временная граница, и мы должны сделать все, чтобы дать возможность Украине противостоять вызову, связанному с проведением референдума».
В этой связи многие конгрессмены критикуют «беспечное», по их словам, настроение Белого дома.
На днях госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что попытка присоединения земель посредством «постыдного референдума» приведет к новым санкциям против России. Однако по мнению помощников Байдена, утверждение суверенитета над украинскими землями не приведет к драматическому изменению всего военно-политического ландшафта в этой стране. «Если Россия совершит ошибку и попытается аннексировать украинскую территорию, ВСУ смогут впоследствии деоккупировать эти земли, имея полную поддержку США и международного сообщества», - заявил представитель Пентагона Тодд Брессил.
В многочисленных интервью и брифингах в последние дни сотрудники Белого дома, Госдепартамента, Пентагона и разведывательных служб уверяли нацию, что поставки западного вооружения покрывают потребности Киева, и, получая их, Украина рано или поздно добьется своих целей. Однако это не успокаивает ни критиков администрации, которые считают, что политика Вашингтона по отношению к Украине недостаточно агрессивна, ни украинских руководителей, упрекающих США и их союзников в Европе в том, что помощь идет слишком медленно и в микроскопических количествах.
Как бы то ни было, разгорающиеся с новой силой дискуссии в Вашингтоне опровергают сообщения некоторых СМИ о том, что затягивающиеся боевые действия в Украине вызывают усталость на Западе. Может быть, частично это проявляется в европейских столицах, но в США противники России настроены вполне решительно.