В новый пакет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, войдут поставки снарядов для оказавшихся столь эффективными на поле боя систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для ракетных установок «земля—воздух» NASAMS, а также 50 бронированных медицинских машин М 113.

Пока остается неясным, предназначены ли снаряды для уже направленных Украине РСЗО или они будут размещены там до поставок новых установок. Также не сообщается, «дозрел» ли Байден до передачи Киеву снарядов для HIMARS дальностью действия до 300 километров. До сих пор Белый дом опасался, что эти снаряды, способные внести еще большие коррективы на поле боя, будут использованы Украиной для поражения объектов на территории России, что может привести к резкой эскалации конфликта.

Однако, как говорят на условиях анонимности лица, знакомые с новым пакетом, в понедельник можно ждать любых неожиданностей.

Новый пакет будет принят по так называемому Presidential Drawdown Authority, который позволяет Байдену в экстренных случаях одобрять отправку тех или иных товаров со складов в США без согласования с Конгрессом. В новом пакете, кстати, предусмотрено и принятое ранее решение Пентагона, которое позволяет украинским бойцам проходить лечение в военном госпитале США на базе Рамштайн.

Принятие нового, одного из самых крупных пакетов военной помощи Украине между тем проходит в обстановке усилившихся внутренних дебатов в Белом доме и Конгрессе относительно того, насколько своевременными и эффективными являются поставки тяжелой техники Украине. В последние несколько дней фокус дискуссии сместился.

Как пишет Washington Post, это связано с объявлением Россией референдума на захваченных территориях Украины. Этот дедлайн, пишет столичное издание, вызывает вполне обоснованные опасения в том, что Россия может провозгласить 11 сентября суверенитет над этими территориями и закрепиться на них, учитывая неизбежное замедление боевых действий с приближением осени и зимы. И это сделает невозможным для Киева быстро отвоевать эти земли, которые он, а также Запад справедливо считают исконно украинскими.