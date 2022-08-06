Михаил Подоляк: Россия планирует на полгода заморозить войну

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия планирует на полгода заморозить войну, чтобы стянуть больше войск и вооружения на фронт. Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel.

"Если Запад устанет от войны, тогда Россия снова ударит со всей силой", - отметил он.

По словам Подоляка, Украина должна переходить к контрнаступлению, чтобы освободить больше территорий, особенно на юге.

"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", - подчеркнул советник главы ОП.

Он отметил, что для Украины будет победой возвращение всех международно признанных территорий.