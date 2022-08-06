Тяжелая авария в Губе: есть пострадавшие

В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на участке автодороги Губа-Баку, проходящем через село Пирвахид.

Так, в результате столкновения автомобилей марок Hyundai и VAZ-21099 пострадали Идаяддин Нусряддин оглы Амиров, 1960 года рождения, Кямаля Фаиг гызы Амирова, 1967 года рождения и Аяз Тофиг оглы Гарибов, 1987 года рождения.

Раненые госпитализированы в Губинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.