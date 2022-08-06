Два матча Азербайджан – Армения в один день

Мужская сборная Азербайджана сыграла сегодня вничью со второй командой Индии. Ниджат Абасов свою партию на четвертой доске выиграл, а Васиф Дурарбейли на третьей - проиграл. На первых двух досках Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов сыграли со своими соперниками вничью.

В индийском Ченнае продолжается шахматная Олимпиада. Сегодня были сыграны партии 9-го тура.

За два тура до финиша Азербайджан занимает с 14 очками 6-е место. Единолично лидирует Узбекистан, у которого 16 очков. Завтра наша команда сыграет с армянами. У них 15 очков и 3-е место.

В предыдущих матчах наши шахматисты обыграли Алжир (4:0), Филиппины (3:1), Аргентину (3:1), затем сыграли вничью с Турцией (2:2) и неожиданно проиграли Кубе (1,5:2,5). После этого команда Азербайджана поочередно обыграла Словакию (3:1), Израиль (3:1) и Казахстан (2,5:1,5).

Женская сборная Азербайджана сегодня одолела Монголию – 2,5:1,5. Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаева свои поединки на двух первых досках выиграли. Говхар Бейдуллаева сыграла вничью, а Гюльнар Мамедова уступила.

Как и в мужском турнире, и здесь у Азербайджана 14 очков и 6-е место. И завтра наши шахматистки также сыграют с Арменией, которая с 14 очками занимает 7-ю позицию. У четырех лидирующих команд по 15 очков. Это – Польша, Индия, Казахстан и Грузия.

Ранее наши шахматистки обыграли ОАЭ (4:0), Финляндию (4:0), Грецию (2,5:1,5), Израиль (3:1), сыграли вничью с Украиной (2:2), одолели Казахстан (3:1), уступили Индии (1,5:2,5) и поделили очки с Румынией (2:2).