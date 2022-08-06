Зеленский попросил денег у Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем финансовую поддержку со стороны ЕС.

Киев ожидает, что Евросоюз как можно скорее разблокирует новый пакет помощи.

Также политики обсудили процесс вывоза зерна, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и подготовку к саммиту Крымской платформы. При этом украинский лидер призвал Брюссель ввести санкции против российской атомной отрасли.

Ранее Зеленский обвинил ЕС в «преступной задержке» 8 млрд евро помощи.