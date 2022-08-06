Перемирие в Газе сорвано

Установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта было сорвано из-за требований, которые радикальная группировка «Исламский джихад» предъявила к Израилю и Египту как к посреднику в переговорах. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Уточняется, что группировка потребовала от Каира предоставить ей ряд гарантий.

Вечером в воскресенье в Тель-Авиве, а также в соседних Лоде, Бат-Яме, Холоне и Ришон-ле-Ционе снова сработали сирены воздушной тревоги. Жителей призвали оставаться в бомбоубежищах.