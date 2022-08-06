Странные смерти в армянской армии

В Армении военнослужащий контрактной службы N-ской воинской части, рядовой Аршалуйс Врамович Ованнисян, 1976 года рождения скоропостижно скончался 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В то же время сегодня, в 15:30, в озере Севан скончался житель Ширакского района 31-летний Азат М. По данным местных СМИ, он был военным.

Отметим, что ранее в ночь с 3 на 4 августа скоропостижно скончался во сне участник трехмесячного тренировочного сбора N-ской воинской части Минобороны Армении, рядовой запаса Атом Размикович Арутюнян, 1978 года рождения.