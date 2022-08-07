Курт Волкер: "Война в Украине продлится еще год"

Война в Украине продлится как минимум еще год и будет зависеть, прежде всего, от качественной и количественной помощи Запада в виде оружия и финансовых займов. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер в беседе с журналистами ТСН.

По объективным причинам война будет продолжаться до лета 2023 года. Волкер подчеркнул, что сложность ситуации усугубляется энергетическим кризисом в Европе.

«Нужно понимать, что нас ждут очень трудные времена впереди… Надо готовиться, что будет трудно после зимы, потому что начнется следующий этап военных действий. Война будет продолжаться в следующем году и весной, и летом», — сказал американский дипломат.

Он заверил, что со своей стороны США продолжат оказывать Украине всю необходимую помощь – как военную, так и экономическую, и гуманитарную.