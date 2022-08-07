Индия запустила спутники и потеряла их

Спутники EOS-2 и AzaadiSAT, в воскресенье выведенные на орбиту индийской ракетой-носителем Small Satellite Launch Vehicle (SSLV), утеряны и в скором времени сойдут с орбиты, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шри Соманат, передает Интерфакс.

"Ракета показывала себя очень хорошо на протяжении всей миссии, и когда она, наконец, достигла орбиты высотой 356 км, произошло отделение спутников - EOS-2 и AzaadiSAT. Однако впоследствии мы заметили аномалию в выведении спутников на орбиту. Аппараты были выведены на эллиптическую орбиту вместо круговой орбиты. Нашей намеченной орбитой была круговая орбита высотой 356 км, однако ракета смогла вывести спутник на орбиту с апогеем 356 км (самая дальняя от Земли точка орбиты) и перигеем 76 км (ближайшая к ней)", - отметил в своем обращении по результатам запуска Соманат.

Он подчеркнул, что специалисты выявили причину аномалии, они планируют детально исследовать ее, чтобы внести корректировки в следующие запуски ракеты.

По его словам, спутники не смогут долго находиться на орбите и в настоящий момент постепенно сходят с нее, чтобы затем вернуться в атмосферу. Он отметил, что "аппараты больше не могут быть использованы".

Ракета была запущена со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке страны, в 09:18 по местному времени. Позднее Индийская организация космических исследований сообщила, что ракета не смогла вывести аппараты на заданную орбиту.