Байден разгневан убийством мусульман

Президент США Джозеф Байден разгневан по поводу убийства нескольких мусульман в штате Нью-Мексико. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я зол и опечален ужасным убийством четырех мусульман в Альбукерке. Пока мы ждем полного расследования, я молюсь с семьями погибших, а моя администрация с мусульманской общиной", - заявил президент.

"Этим атакам нет места в Америке", - добавил Байден.

Отметим, что инцидент произошел в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела 3 расстрелянных мусульман. После этого также был найден труп четвертого человека, который, как утверждается, был мусульманином и был убит из огнестрельного оружия.