Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей в государственный бюджет в крупном размере на миллионы манатов, а также в служебном подлоге

Отметим, что согласно периодически всплывавшей в местных СМИ информации, Абульфаз Меликов являлся одной из ключевых фигур, занимавшихся непрозрачным импортом в Азербайджан.

Свою карьеру Меликов начинал мелким торговцем у Бакинского железнодорожного вокзала. Однако вскоре торговец обзавелся связями на таможне и в 2006 году возглавил компанию Trans Broker.

Сообщается, что в различное время Меликов держал монополию на ввоз в Азербайджан масла, сигарет и ряда других популярных товаров. Контора Меликова также получала деньги за ввозимый в страну крупный рогатый скот.

В лучшие годы в компании Broker работало свыше пяти тысяч брокеров, которые занимались оформлением ввозимых в Азербайджан товаров.

В СМИ также сообщалось о крупном ресторанном бизнесе Абульфаза Меликова. Ему принадлежало порядка десяти роскошных ресторанов в Баку, а его сыну – известная сеть пиццерий PAPA JOHN’S.