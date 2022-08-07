Мурад Самедов, собкор 7 августа 2022, 23:13

Порой большие ссоры начинаются с, казалось бы, сущих пустяков. Красочнее всех этот феномен описал русский классик Николай Васильевич Гоголь в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Мужчины являли собой символ благополучия и стабильности Миргорода. История началась с того, что, будучи в гостях, Иван Иванович обнаружил в доме Ивана Никифоровича ружье и попытался его выпросить у хозяина или обменять его. Но Иван Никифорович не захотел отдавать ружье и, поддавшись на провокацию Ивана Ивановича, назвал того гусаком. Иван Иванович страшно обиделся и поссорился с Иваном Никифоровичем. Мелкая ссора переросла в настоящую войну между двумя давними знакомыми, которые провели в судах без малого два десятка лет.

Не так давно редакции haqqin.az стало известно об истории, отдаленно напоминающей судьбу гоголевских персонажей. Мелкий пустяк стал причиной ссоры двух состоятельных и уважаемых в Баку людей. Все началось в мае 2019 года, когда в одну из крупнейших в стране компаний по продаже отделочных камней Develi пришла Бафта ханум – дочь высокопоставленного чиновника в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ризвана Османова. Женщина, решившая выложить двор своей виллы камнем, выбрала украинский гранит, после чего компания Develi представила ей смету работ на сумму почти 130 тысяч манатов. Но узнав, что Бафта ханум - дочь Ризвана Османова, владелец компании Вахаб Девели решил сделать клиентке беспрецедентную скидку, фактически проделав всю работу по себестоимости. В итоге смета была снижена со 130 до 85 тысяч манатов. Столь ощутимая уступка в цене объяснялась тем, что Ризван Османов неоднократно обращался за услугами в компанию Develi и у него сложились хорошие личные отношения с Вахабом Девели. Учитывая, что ремонтные работы на даче проводились группой дизайнеров и архитекторов, компания Develi закончила укладку камня за шесть месяцев. К концу года работа была завершена, и заказчик остался очень доволен. В Develi уже успели забыть про завершенный проект, но спустя более трех лет Ризван Османов вновь обратился к Вахабу Девели отметив, что его дочь жалуется на то, что в дождливую погоду гранит у дверей дома становится скользким. Специалисты компании сразу выехали на место и обожгли камень, сделав его поверхность шероховатой. И хотя проблема была устранена, хозяйка решила заменить гранит на данном участке.

Ризван Османов вновь обратился к Вахабу Девели с просьбой исполнить просьбу дочери, после чего глава компании поручил сотрудникам заменить камень - это было несложно, поскольку речь шла о замене камня на площади всего 30 квадратных метров, тогда как общая площадь покрытия двора составляла 600 квадратных метров. Несмотря на то, что работы были выполнены больше трех лет назад, Бафте ханум было предложено приехать на склад Develi и выбрать любой аналогичный по стоимости камень. Заменить его на проблемном участке компания обязалась бесплатно. Напомним, что изначально клиентка выбрала украинский гранит стоимостью в 150 манатов за квадратный метр, но на сей раз Бафта ханум остановила выбор на камне греческого производства, стоивший в разы дороже. В итоге цена заказанного камня и дополнительных работ составила 21.000 манатов. Компания Develi вычла из этой суммы стоимость работ из предыдущей сметы и, сделав очередную скидку, предложила Ризвану Османову заплатить только 10.000 манатов – то есть, фактически, себестоимость заказанного греческого камня. Когда сотрудники компании обратились к Вахабу Девели с предложением направить Ризвану Османову на подпись контракт на дополнительные работы, тот отказался - уж слишком незначительной была сумма и слишком доверительными его отношения с Ризваном Османовым. Однако после завершения работ обстоятельства дела стали принимать довольно странный оборот. Когда Ризвану Османову напомнили о том, что он должен выплатить 10.000 манатов, чиновник стал избегать общения с сотрудниками Develi. Тогда Вахаб Девели решил лично позвонить давнему знакомому и между делом напомнил о небольшом долге перед его компанией. Тут важно отметить, что Develi является крупной компанией с сотнями сотрудников и многомиллионным оборотом. Те 10 тысяч манатов, которые должен был заплатить Ризван Османов, никак не сказывались на экономическом благосостоянии компании и ее владельца. Тем более, что общая сумма скидок, сделанных Ризвану Османову, исчислялась десятками тысяч манатов. «Ризван Османов не брал телефон моего помощника, который вел проект на даче его дочери. Я понимал, что он занятой человек, и поручил помощнику не беспокоить его лишний раз из-за столь незначительной суммы. Однако время шло, а Ризван Османов не выходил на связь. Тогда я решил позвонить ему сам, узнать, все ли в порядке и между делом напомнить о незакрытом долге. Но он не брал мой телефон, а позже и вовсе перенаправил меня к своему помощнику», - рассказал в беседе с haqqin.az Вахаб Девели.