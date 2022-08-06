Турция ждет выполнения условий от Швеции и Финляндии

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Акит-ТВ».

«Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки Швеции и Финляндии, пока они не сдержат свое слово», — сказал он.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден поблагодарил сенат Конгресса США за принятие резолюции о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО и заявил, что «с нетерпением» ждет возможности подписать документ. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.