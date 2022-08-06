Премьер-министр: Израиль достиг целей операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля достигла всех целей военной операции в секторе Газа. На данный момент нет смысла ее продолжать. Как передает The Times of Israel, об этом премьер-министр Яир Лапид сделал соответствующее заявление на встрече с руководителями южных муниципалитетов.

По его словам, Израиль достиг своей цели в операции "Рассвет" за три дня боевых действий в Газе против палестинского "Исламского джихада".

Также он заявил, что на данный момент нет смысла продолжать операцию.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в 20:00 (21:00 по бакинскому времени) может начаться перемирие в секторе Газа.