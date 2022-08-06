Безработный азербайджанец попался на грабеже в Петербурге

Безработный гражданин Азербайджана арестован в Петербурге по обвинению в разбойном нападении магазин, сообщает Piter.TV.

Согласно информации, инцидент произошел на Кантемировской улице. Рано утром примерно в 6:50 неизвестный мужчина зашёл в магазин, и, угрожая ножом работнику, похитил 30 тыс. рублей из кассы.

Преступника задержали утром вторника, 2 августа. Им оказался неработающий гражданин Азербайджана. Обстоятельства произошедшего уточняются.