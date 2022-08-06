Ильгар Гусейнов, отдел экономики 03:46

На днях президент Ильхам Алиев утвердил закон «Об инвестиционной деятельности», который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности в Азербайджане, а также гарантирует защиту прав и законных интересов инвесторов из разных стран с любой из возможных форм регистрации в Азербайджане. Открыт ли Азербайджан? В этой связи все больше актуализируется вопрос, до какой степени Азербайджан открыт для новых тенденций инвестиционной активности на малом и среднем уровне? Заметим, что в последние месяцы характер инвесторов и нерезидентов в Азербайджане на глазах структурно меняется: вследствие антироссийских экономических санкций, постоянно растет число физических лиц, меняющих постоянное пребывание в России на Азербайджан. Если раньше костяк группы нерезидентов в нашей стране составлял персонал крупных зарубежных компаний, то теперь заметен рост числа россиян, владельцев малого и среднего бизнеса, сотрудников крупных компаний, выбравших Баку в качестве города, привлекательного как для длительного проживания, так и для удаленной работы. При этом следует учесть, что Азербайджан находится в начале пути оценки перспектив и преимуществ "экономической миграции" для национальной сферы услуг, «инфраструктуры гостеприимства» и рынка недвижимости.

Во всяком случае, рейтинг, составленный компанией NordLayer "Global Remote Work Index" (лучшая страна для удаленной работы) отводит Азербайджану 59-ю позицию из 66 - лучше, чем в Иране, но значительно хуже, чем в Турции и Армении. Не вступая в дискуссию о возможной предвзятости таких оценок, попробуем, тем не менее, разобраться в ситуации. Гавань для физических и юридических лиц К сожалению, 2022 год стал уникальным в плане возникновения нового феномена - волны экономической эмиграции из России представителей, так называемого, «среднего класса». Ситуация чем-то напоминает 90-е годы прошлого века, но в обратную сторону: тогда население окраин бывшего СССР, спасаясь от войн и экономического коллапса, хлынуло в Россию. Теперь же мы наблюдаем движение в обратную сторону. В своей массе отток физических и юридических лиц из Российской Федерации носит не политический, а "технический" характер - смена регистрации юридических лиц и поиск удобной гавани физическими лицами в лице владельцев малого и среднего бизнеса и молодых предпринимателей, которые ищут возможность сохранить свободу банковских переводов с партнёрами из ЕС и других стран, присоединившихся к санкциям, а также использовать возможность беспрепятственно передвигаться из СНГ/ЕАЭС в ЕС и другие страны. В случае же смены локации крупными компаниями в сферах IT, логистики, торговли и сферы онлайн услуг, их руководство подыскивает удобные города за пределами РФ для размещения там ведущих сотрудников.

Важно учесть, что в числе тех россиян, которые официально фиксируют свой переезд, оформляя прописку и налоговую регистрацию, около 50 процентов составляют специалисты, работающие удаленно, 40 процентов – это лица, заинтересованные в смене регистрации бизнеса, и около 10 процентов те, кто ранее планировал эмиграцию. Как выясняется, в разных странах СНГ свои особенности приема россиян, в зависимости от уровня развития "инфраструктуры гостеприимства", а также оперативности реагирования бизнеса и властей конкретной страны. Рейтинги и опросы разнятся, но большинство специалистов сходится на том, что лидерство на Южной Кавказе в этой сфере остается за Ереваном и Тбилиси (в качестве индикации учитываются рост денежных переводов из РФ, число выданных ИНН нерезидентам, стоимость аренды квартир и т.д.) Почему россияне не приезжают в Баку? С оценками Баку по этим же критериям, ситуация двойственная. С одной стороны, число вкладов нерезидентов в банки Азербайджана выросло в 2,7 раз. Получается, что за нерезидентами около 10 процентов всех счетов в стране. То есть, речь идёт о десятках тысяч человек. Правда, не все они присутствуют в Азербайджане в каждый конкретный момент, но, тем не менее, они фактически влияют на ситуацию с туризмом и рынком недвижимости. По данным агентства Apple Real Estate, которое занимается поиском недвижимости за границей для жителей Москвы, на новом месте их, прежде всего, интересуют качественное жилье, доступ к медицине, хорошие школы, возможность обучения детей на русском языке, а также комфортные условия для ведения бизнеса. Казалось бы, по всем этим критериям Баку для москвичей – подходящий большой город без глубоких культурных отличий, с высоким уровнем толерантности и качеством жизни. Тем не менее, весной нынешнего года до 90 процентов заявок москвичей на релокацию пришлись на Армению, Сербию и Узбекистан. Специалисты объясняют это, прежде всего, удобным авиасообщением этих стран с Россией.

По ряду косвенных признаков, в Баку едут преимущественно российские азербайджанцы. Судя по всему, как и прежде, причина заключается либо в слабой «раскрутке» азербайджанского направления в туристической и медиа сфере России, либо в достаточно инертной политике главного азербайджанского перевозчика - авиакомпании Azal, которая медленно решает вопросы возобновления авиасообщения (справедливости ради отметим, что после введения санкций, британский страхователь азербайджанского авиапарка не давал разрешения на рейсы в Россию). Более или менее в положительную сторону ситуация стала меняться только с начала июля. Сфера туризма, и вся "инфраструктура гостеприимства" идёт рука об руку с рынком недвижимости. Знакомясь со страной посредством туризма, более или менее состоятельные россияне покупают затем недвижимость уже для постоянного отдыха. И только на этом этапе, если им подходят уровень услуг и стандарты повседневной жизни, возникает идея постоянного или длительного нахождения за границей. Как следует из данных сервиса продажи железнодорожных и авиабилетов "Туту.ру", летом 2022 года россияне чаще всего выбирали для путешествий Киргизию. Многие эксперты в Бишкеке отмечают резкий рост спроса на аренду жилья и офисных помещений, превышавших предложения. Популярностью также пользовались Таджикистан, Армения, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан. Опросы разнятся, но в лидерах наиболее популярных для релокации адресов часто фигурирует Турция, которая, кстати, весьма оперативно разрешила внешние ограничения на авиаперевозки в Российскую Федерацию. Что понятно, учитывая колоссальный поток туристов из России.