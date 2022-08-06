Украинцы ударили HIMARS по пунктам россиян в Мелитополе

В ночь на 8 августа Вооруженные силы Украины ракетами HIMARS нанесли удар по пунктам дислокации российских войск на промышленных площадках в украинском Мелитополе (с марта 2022 года захвачен Россией). Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

По предварительным данным, уничтожено значительное количество российской военной техники. По словам Федорова, убиты более 100 российских солдат.

"Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении", - заявил Федоров.

Федоров отметил, что на прошлой неделе значительную часть ПВО россияне передислоцировали из Мелитополя в Херсон.