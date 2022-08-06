Армия Украины обезвредила российские разведгруппы

Украинские военные обнаружили и обезвредили российские разведывательные группы в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Яковлевка, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении, опубликованном в Facebook в понедельник утром, говорится, что россияне продолжают "ведение разведки, не щадя личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка".