Армяне стреляют на границе и в Карабахе

За минувшие сутки позиции азербайджанской армии были обстреляны армянскими вооруженными формированиями в общей сложности 10 раз, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, шесть обстрелов произошло на азербайджано-армянской государственной границе с армянских позиций в Басаркечарском, Гаракильсинском и Горисском районах в направлении позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Четыре случая обстрела из снайперских винтовок и стрелкового оружия различного калибра были осуществлены членами армянских незаконных вооруженных формирований с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, в направлении Кельбаджарского, Геранбойского и Физулинского районов.

Потерь в личном составе и технике нет, отмечается в сообщении. Во всех случаях подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры.

«Вся ответственность за напряженность, возникшую в последнее время на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, лежит на военно-политическом руководстве Армении», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.