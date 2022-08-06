После перемирия: ракеты вновь полетели в сторону Израиля

Ракеты были выпущены в сторону юга Израиля всего через несколько минут после того, как вечером в воскресенье вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и "Исламским джихадом", передает The Jerusalem Post.

По данным издания, ракеты были выпущены по израильским населенным пунктам вблизи границы с Газой в воскресенье вечером, нарушив соглашение о прекращении огня спустя 8 минут после его вступления в силу.

Генеральный секретарь "Исламского джихада" Зияд аль-Нахале отметил, что боевые действия с Израилем будут продолжены, если государство не выполнит требования об освобождении заключенных движения "Исламский джихад": "Если противник не будет соблюдать то, о чем мы договорились через египетского посредника, мы снова возобновим боевые действия".