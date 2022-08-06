Институт изучения войны об изменениях в руководстве российской армии

В российском военном руководстве произошли серьезные изменения из-за неудач армии РФ в Украине, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Согласно сообщению, Министерство обороны Великобритании подтвердило предварительные данные ISW о том, что как минимум шесть российских командиров, вероятно, были уволены со своих должностей с начала вторжения РФ в Украину. Среди них командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко, а также командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев.

В британском Минобороны добавили, что отстранен генерал Александр Дворников, командовавший российской армией в Украине с апреля, а генерал армии Сергей Суровикин взял на себя «южную группировку» войск в Украине.

В сообщении говорится, что «Министерство обороны Великобритании пришло к выводу, что отсутствие согласованности в российской командной структуре и продолжающиеся потери военного руководства на поле боя затрудняют командование и управление, а также общую эффективность операций в Украине».