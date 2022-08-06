ООН требует доступ к Запорожской АЭС

Международным инспекторам необходимо предоставить доступ к Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после того, как на прошлой неделе АЭС подверглась обстрелу, пишет Reuters.

«Любое нападение на атомную станцию - это самоубийство», - заявил генсек ООН на пресс-конференции в японской Хиросиме.

По заявлению украинской стороны, обстрел Запорожской АЭС в Энергодаре вели российские военные. Из-за ударов были повреждены три датчика радиации и ранен один рабочий.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ведении «ядерного террора» и потребовал введения новых санкций против Москвы.