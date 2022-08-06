«Талибан» обратился к Таджикистану и Узбекистану

Движение «Талибан» в очередной раз обратилось к Таджикистану и Узбекистану с просьбой вернуть вертолеты, которые были угнаны в постсоветские республики Центральной Азии в августе 2021 года, передает TOLOnews со ссылкой на заявление представителя Министерства обороны талибов Инаятуллы Хоразами.

По его словам, Кабул примет угнанные вертолеты в скором времени. «Вертолеты являются собственностью афганского народа. Они должны быть возвращены нынешнему правительству [Афганистана], Министерству обороны», - сказал Хоразами.

Афганские аналитики, в свою очередь, считают, что получить вертолеты будет невозможно до тех пор, пока правительство талибов не будет признано международным сообществом.

Ранее замглавы талибов мулла Абдул Гани Барадар призвал Узбекистан вернуть самолеты и вертолеты, на которых афганские пилоты покинули страну после падения прежнего правительства.