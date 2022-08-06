Профессиональное образование: потребность времени или быстрый способ найти работу

Прием студентов на 2022/2023 учебный год осуществляется на 23 340 мест по 127 специальностям, в 66 профессионально-технических учебных заведений, это на 10% больше открытых плановых мест, чем в прошлом году.

Продолжается процесс приема в профессиональные учебные заведения Азербайджана. Желающим получить профессиональное образование необходимо зарегистрироваться на платформе portal.edu.az и отправить заявку через раздел «Электронный прием студентов в учреждения профессионального образования» до 12 августа. Процесс приема открыт для тех, кто получил общее или полное среднее образование. Об этом рассказали в Министерстве образования Азербайджана.

Важно отметить, что в нынешнем году на 13% (1 880 мест) увеличилось количество мест за счет государственных средств, что делает профессиональное образование еще более доступным для азербайджанской молодежи.

Система Dual Education: учимся на практике

С учетом потребностей отдельных отраслей экономики, а также рынка труда в текущем учебном году были открыты новые специальности на уровне высшего профессионального образования (дизайн одежды; организация парикмахерских и косметических услуг), а также 4 новые специальности на уровне технического профессионального образования (специалист технической поддержки ИКТ; техник автомобильной механотроники; техник информационных коммуникаций; мастер пластиковых дверей и окон).

Однако кто как не сами работодатели знают лучше, с какими навыками работники им нужны. Поэтому Госагентство по профессиональному образованию приняло решение увеличить объем образовательной программы DUAL Education, реализуемой по различным направлениям.

Dual Education – образовательная программа, которая дает студентам теоретические знания в профессиональных учебных заведениях и практические навыки совместно с работодателями в ведущих компаниях в течение учебного года. Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной программы, а студенты проходят практику на предприятии, не отрываясь от учебы. В рамках программы в неделю 2 дня студенты приобретают практические навыки на производстве, а 3 раза в неделю изучают теорию. Ближе к концу учебного года практика увеличивается до 5 раз в неделю. В текущем учебном году к программе планируется привлечь 920 студентов в рамках сотрудничества с 50 работодателями по 25 специальностям в 9 регионах.

Современные профессиональные лицеи по всему Азербайджану

Чтобы обеспечить качественное профессиональное образование, учреждения профессионального образования в регионах Азербайджана были приведены в соответствие с современными стандартами. Открытый в прошлом году Бардинский профессиональный лицей на 1200 учащихся, а также строящиеся Джалилабадский, Ленкоранский и Физулинский профессиональные лицеи создают благоприятные возможности для обучения по всей стране различным направлениям.

Благодаря реформам в сфере профобразования интерес к различным профессиям среди молодежи растет день ото дня. Если принять во внимание статистику последних трех лет, то можно увидеть, что набор студентов в учреждения профессионального образования увеличивается. В 2021 году рост набора студентов увеличился на 12,1% по сравнению с 2020 годом. В целом за последние два года количество учащихся, принятых в профессиональные учебные заведения, увеличилось на 17,3%.