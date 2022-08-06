Защитит ли турецкие валютные резервы переход на торговлю в нацвалютах с Россией?

Переход Турции и России для расчетов во взаимной торговле в рублях и турецких лирах позволит защитить турецкие валютные резервы, пишет газета Milliyet.

Как отмечает издание, решение о переходе к рублю во взаимных расчетах, принятое 5 августа на переговорах в Сочи между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, приведет к отказу двух стран от использования в двусторонней торговле доллара и евро.

Переход к использованию рубля планируется начать при расчетах за оплату российского газа. Впоследствии расчеты в нацвалютах, которые будут распространены на другие финансовые операции, позволят защитить валютные резервы Турции, отмечает издание.