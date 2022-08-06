МЧС: труп мужчины на Бабадаге все еще не найден

В субботу, 6 августа, спасатели осмотрели ледяные овраги на горе Бабадаг в Исмаиллинском районе, в которых, по словам Ниййята, Аги и Эмиля Худавердиевых, предположительно, погиб Мубариз Мамедов.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, сотрудниками ведомства тело мужчины не было обнаружено. Отмечается, что в настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются в неблагоприятных погодных условиях, в ледяных оврагах и труднодоступных местах с использованием собак, специального альпинистского снаряжения и инструментов, а также с использованием обученных поисково-спасательных бригад службы спасения особого риска МЧС и Северо-Западного регионального центра.

К поискам также были привлечены сотрудники Министерства внутренних дел.

Напомним, что в субботу, 6 августа, в 25 километрах к северу от поселка Лагич Исмаиллинского района в затруднительной ситуации оказались 3 человека, направлявшиеся на гору Бабадаг. Стало известно, что за день до этого 54-летний Мубариз Мамедов, передвигаясь по горным дорогам, поскользнулся, упал в ущелье и погиб. Его знакомые – 20-летний Ниййят Худавердиев, 16-летний Ага Худавердиев и 14-летний Эмиль Худавердиев спустились в ущелье, чтобы достать его тело, но застряли там. Позже все они были спасены.