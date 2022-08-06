Байден поддержал право Израиля на самозащиту

Президент США Джо Байден приветствовал заключение перемирия в секторе Газа. Заявление об этом опубликовано на сайте Белого дома.

«Я приветствую сегодняшнее объявление о прекращении огня между Израилем и базирующимся в Газе «Исламским джихадом» после трех дней боевых действий», - сказал президент Соединенных Штатов. По его словам, над этим соглашением работали представители США, Израиля, Палестины, Египта, Катара, Иордании. Все они способствовали быстрому урегулированию конфликта.

Говоря о событиях в секторе Газа, Джо Байден заявил: «Моя поддержка безопасности Израиля давняя и непоколебимая, включая его право защищаться от нападений». По его словам, последние несколько дней Израиль защищал свой народ от неизбирательных ракетных обстрелов террористической группировки «Исламский джихад».

Американский лидер призвал расследовать все случаи смерти мирного населения сектора. По его словам, они являются трагедией независимо от того, были ли они вызваны израильскими ударами или ракетами «Исламского джихада».