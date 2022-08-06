Иран не даст России пользоваться своим спутником

Иранское космическое агентство опровергло сообщения о возможном использовании Россией разведывательного спутника «Хайям» для шпионажа за Украиной, передает IRNA.

Как отмечается в заявлении агентства, космический аппарат непригоден для военных целей других стран. В агентстве также подчеркнули, что центр управления работой спутника будет находиться на территории Ирана, и все команды, связанные с его контролем и эксплуатацией, с первого дня и сразу после запуска будут выполняться иранскими специалистами: «Никакая другая страна не будет иметь доступа к этой информации. Слухи о применении спутниковых изображений в военных целях другой страны не соответствуют действительности».

Как ранее сообщал The Washington Post, на шестом месяце войны Россия намерена шпионить за Украиной с помощью иранского разведывательного спутника «Хайям». Иран планирует использовать его для шпионажа на Ближнем Востоке. РФ согласилась построить для «Хайяма» систему «Канопус-V» – она будет оснащена камерой высокого разрешения, которая позволит Тегерану практически непрерывно следить за важными объектами в Иране и Персидском заливе.