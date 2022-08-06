Джемаль Бустани, автор haqqin.az 11:15

Государственный департамент США одобрил продажу Саудовской Аравии 300 ракет Patriot в рамках сделки на сумму 3,05 миллиарда долларов и еще одну сделку на сумму 2,25 миллиарда долларов с ОАЭ на 96 ракетных снарядов для системы ПРО THAAD. Увещевания и просьбы Байдена увеличить добычу нефти на правящие элиты монархий Залива не произвели никакого впечатления. Выслушали – и на том спасибо. И тогда Вашингтон выкинул на стол свой последний козырь – ракетные системы Patriot и THAAD, которые для саудитов и Эмиратов критически важны.

О намерениях превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя» в Белом доме теперь не вспоминают. Дело Хашкаджи предано забвению. Претензии к «соблюдению прав человека» сняты. О войне в Йемене говорят глухо и неопределенно: «Что-то такое, действительно, есть, но это не так уж и важно». И все это ради того, чтобы получить на мировые рынки дополнительные 2-2,5 миллиона баррелей ежесуточно. Молодые лидеры Залива, два Мохаммеда, бин Салман в Саудовской Аравии и бин Заид в ОАЭ, преподали Байдену и его окружению наглядный урок того, как в новой реальности Вашингтону следует разговаривать со своими союзниками и партнерами. Никакого давления и шантажа, а учет их интересов и взаимовыгодные предложения, вызывающие интерес в стране, к которой обращается Вашингтон. День, когда Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии и ОАЭ ракетных комплексов, по праву можно назвать Днем международной педагогики, поскольку принятие Белым домом условий монархий Залива и откат американцев от их же претензий несомненно повлечет за собою цепную реакцию. Остальные союзники и партнеры США соответствующие выводы для себя сделали. Но, может быть, эти репутационные издержки внешнеполитической линии Байдена были не напрасны и теперь нефть из Залива хлынет потоком на мировые рынки? А вот это пока не точно. Во всяком случае, и саудиты, и Эмираты заявили, что «могут нарастить объемы добычи нефти только в случае возникновения грядущей зимой серьезного кризиса нефтяного снабжения».