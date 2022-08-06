Убийства мусульман в США: Турция обеспокоена

Турция обеспокоена серией убийств мусульман в американском городе Альбукерке, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на официальные источники.

«Мы глубоко обеспокоены», - говорится в заявлении Госдепартамента Турции, - «Мы хотим, чтобы виновные в этих серийных убийствах, которые, как утверждается, связаны друг с другом и, вероятно, являются преступлениями на почве ненависти, были немедленно найдены и привлечены к ответственности, и мы ожидаем, что соответствующие органы США будут тщательно проводить расследование, чтобы как можно скорее прояснить все аспекты инцидента».

Ведомство также выразило соболезнования родным и близким погибших.

За последние 9 месяцев в городе Альбукерке штата Нью-Мексико было убито 4 мусульманина. Все они были застрелены. Как предполагает полиция, убийства мог совершить один и тот же человек из-за религиозной или расовой неприязни.