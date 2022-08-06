Сегодня в 13:30 по бакинскому времени в индийском Ченнае начнутся партии 10-го тура шахматной Олимпиады. Мужская и женская сборные Азербайджана сыграют с Арменией.

В индийском Ченнае начались матчи предпоследнего 10-го тура шахматной Олимпиады между Азербайджаном и Арменией.

Составы команд на эти матчи.

Азербайджан – Армения. Мужчины.

Шахрияр Мамедъяров – Габриэль Саркисян

Гадир Гусейнов – Грант Мелкумян

Васиф Дурарбейли – Мануэль Петросян

Ниджат Абасов – Роберт Ованнисян.

Армения – Азербайджан. Женщины.

Элина Даниэлян – Гюнай Мамедзаде

Лилит Мкртчян – Ханым Баладжаева

Анна Саргсян – Говхар Бейдуллаева

Сусанна Габоян – Гюльнар Мамедова

За два тура до финиша мужская сборная Азербайджана занимает с 14 очками 6-е место. Единолично лидирует Узбекистан, у которого 16 очков. У армян 15 очков и 3-е место.

В предыдущих матчах наши шахматисты обыграли Алжир (4:0), Филиппины (3:1), Аргентину (3:1), затем сыграли вничью с Турцией (2:2) и неожиданно проиграли Кубе (1,5:2,5). После этого команда Азербайджана поочередно обыграла Словакию (3:1), Израиль (3:1), Казахстан (2,5:1,5) и сыграла вничью со второй командой Индии (2:2).

Женская сборная Азербайджана тоже набрала 14 очков и занимает 6-е место. У Армении также 14 очков. Наши сегодняшние соперницы располагаются на 7-й позиции. У четырех лидирующих команд по 15 очков. Это – Польша, Индия, Казахстан и Грузия.

Ранее наши шахматистки обыграли ОАЭ (4:0), Финляндию (4:0), Грецию (2,5:1,5), Израиль (3:1), сыграли вничью с Украиной (2:2), одолели Казахстан (3:1), уступили Индии (1,5:2,5), поделили очки с Румынией (2:2) и обыграли Монголию (2,5:1,5).

Олимпиада завершится завтра, когда будут сыграны партии 11-го тура.