ДТП в Аляте: есть пострадавшие

Утром в понедельник, 8 августа, на автодороге Баку-Алят произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 5 человек, сообщает haqqin.az.

Пострадавшие были экстренно доставлены в Клинический медицинский центр. Один из пострадавших был переведен в отделение челюстно-лицевой хирургии Центра из-за тяжелого состояния.

Пострадавшие поступили в медицинское учреждение с травмами в области виска, перелома носа, а также голени. Всем им была оказана соответствующая медицинская помощь. Четверо из пяти пострадавших уже выписаны домой после оказания первой помощи.